Şehirleri birbirine bağlayan kavşak boş kaldı - Son Dakika
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Şehirleri birbirine bağlayan kavşak boş kaldı

7 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından olan ve birçok ili birbirine bağlayan Afyonkarahisar'daki Özdilek Kavşağı'nda trafik yoğunluğu hiç olmadığı kadar düştü.

Şehirleri birbirine bağlayan kavşak boş kaldı, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından olan ve birçok ili birbirine bağlayan Afyonkarahisar'daki Özdilek Kavşağı'nda trafik yoğunluğu hiç olmadığı kadar düştü.


Karayollarının kesişme noktasında bulunan ve günde 90 bin aracın geçiş yaptığı Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu korona virüs tedbirlerinin ardından ciddi oranda azaldı. Normal günlerde var olan günlük araç yoğunluğu bayramlarda dört katına kadar çıkan ilde korona virüs nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamaları, termal ve SPA merkezlerinin kapanması, restoran ve dinlenme tesislerinde paket servis uygulamaları gibi tedbirler seyahat eden vatandaş sayısında da azalmaya neden oldu. Ramazan ve Kurban bayramlarında 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruklarının oluştuğu Afyonkarahisar- İzmir karayolunda eskiden 300 bin araç geçişi yaşanırken, korona virüs salgını sonrasında gün boyunca geçen araç sayısı 21 bine kadar düştü. Geçiş yapan araçların ise büyük çoğunluğunu şehirlerarası otobüsler ve yük kamyonları oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:37 Kaynak: İHA

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