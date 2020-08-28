Şehirleri kana bulayacak bombacı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 35 kilo bombayla yakalanan PKK'lı zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen bombayla 7 ayrı eylem yapılacağı öğrenildi.

PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi'nde patlayıcı madde bulunduğu ve şüpheli bir erkek şahsın gömülü vaziyetteki malzemeyi çıkartarak olay yerinden ayrıldığı şeklinde istihbari bilgiler alınması sonrası harekete geçti.

Yapılan takip çalışmaları neticesinde, 15 Ağustos günü durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu ve içerisinde bulunan 2 erkek şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yapılan aramalarda, aracın arka tarafında bulunan siyah sırt çantası içerisinden 2 paket halinde 17,5 kilo ve şüpheli şahsın otostop yaparak araca bindiği bölgede yol kenarında toprağa gömülü vaziyette 2 paket halinde 18 kilo 150 gram olmak üzere toplam 35 kilo 650 gram TNT-RDX karışımlı toz halinde patlayıcı madde ele geçirildi. Yapılan analiz çalışmalarında kendisini 'Kobenili Kürt asıllı Haco' olarak tanıtan ve üzerinde 'Haco Haco' adına sahte Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan örgüt mensubunun Bekir Kudak (23) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Bekir Kudak isimli örgüt mensubunun Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde hücre evi olarak kullanmak üzere kiraladığı evde yapılan operasyonda örgüte ait; 8 bin 500 euro ve bin 900 lira para ile 1 altın kolye elde edildi. Devam eden çalışmalarda, Bekir Kudak isimli örgüt mensubuna, Adana'da bulunduğu süre boyunca yardım ettiği ve işbirliği içerisinde bulunduğu tespit edilen 2 zanlının, sınırdan yasadışı yollarla geçişini ve kente gelişini sağlayan 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere 5 zanlının, Adana'da ev kiralamasına aracılık eden Suriye uyruklu 1 zanlının olduğu tespit edildi. Yapılan tespit sonucunda Adana, Mardin ve Batman'da yapılan operasyonlarda 8 zanlı daha gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Zanlı Bekir Kudak'ın 2013 yılında meslek lisesinde okurken örgüte katıldığı, ailesinin o dönem kayıp başvurusunda bulunduğu, örgütte bomba eğitimi aldığı öğrenildi. Zanlının Türkiye'de büyük bir eylem yapmaya hazırlandığı, bu nedenle bir hafta önce Adana'ya kaçak yollardan geldiği, ailesinin de haberinin olmadığı belirlendi. Zanlıdan ele geçen bombayla 7 farklı eylem yapılacağı değerlendirildi.

Zanlılar ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında bombacının da olduğu 7 şahıs tutuklanırken 1 zanlı adli kontrol tedbiriyle iki zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)