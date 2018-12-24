Şehirlerin Hızla Artan Nüfusa Bağlı Problemlerini Gençler Çözecek

'Daha Yaşanabilir Şehirler Programı', sürdürülebilir şehir fikirlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

'Daha Yaşanabilir Şehirler Programı', sürdürülebilir şehir fikirlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Üniversite öğrencileri ve girişimcilerin ücretsiz katılabildiği programa başvurular, 3 Şubat 2018 tarihine kadar Workinlot internet sitesinden yapılabiliyor.



Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, dünya genelinde şehirlerde yaşayan 3,4 milyar insanın, 2050 yılına kadar yüzde 73'lük artışla 5,9 milyar kişiye ulaşması öngörülüyor. Şehirli nüfus oranı yüzde 75'e ulaşan ülkemizde ise 2050 yılında her 100 kişiden 86'sının şehirde yaşayacağı tahmin ediliyor. Şehirli nüfusun artması başta toprak, su ve enerji kısıtı, sosyal yaşam alanlarının daralması, hava ve çevresel kirlilik, teknoloji ile ulaşım gibi büyük problemleri de beraberinde getiriyor. Dijital girişimcilik platformu Workinlot'ın başlattığı "Daha Yaşanabilir Şehirler Programı", sürdürülebilir şehir fikirlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Üniversite öğrencileri ve girişimcilerin ücretsiz katılabildiği programa başvurular, 3 Şubat 2018 tarihine kadar Workinlot internet sitesinden yapılabiliyor.



Birinciye 10 bin TL ödül



Kısa sürede 3 bin 438 girişimci ruhlu üyeye ulaşan dijital girişimcilik platformu, düzenlediği "Daha Yasanılabilir Sehirler Programı" ile hızla artan nüfusuyla yakın gelecekte büyük sorunlara neden olacak şehirlerin; nasıl daha canlı odaklı, sürdürülebilir, akıllı ve temiz olabileceğine dair kreatif çözümler arıyor. İş fikri ya da projesi olan üniversite öğrencileri ve girisimcilerin başvurabileceği program kapsamında düzenlenecek 4 atölye çalışmasıyla; fikirler gelistirilip iş modelleri ve projeler somutlaştırılacak, Workinlot pazar yerinde yayınlanacak. Finale kalan 10 proje; girişimcilik ekosistemindeki önemli isimlerin yer aldığı jüri tarafından 13 Şubat 2019'da değerlendirilecek.



Birinci seçilen projenin 10 bin TL para ödülünü almaya hak kazanacağı program kapsamında, Workinlot, finale kalan ve pazar yerinde sergilenen projelerin ihtiyaç duyduğu birçok alanda hızlandırma ve iş geliştirme hizmetleri vererek, ekiplerin yanında olacak. Program kapsamında söz konusu platformun ekibiyle yakın çalışma imkanı bulacak girişimler, aralarında Borusan EnBW Enerji Ortaklığı, Impact Hub, Kworks, Ing Orange Lab, İTÜ GİNOVA ve Bilkent Cyberpark'ın da bulunduğu önemli çözüm ortaklarının sunduğu desteklere de erişim olanağı yakalayacak. Bugüne kadar ekosistemindeki mevcut projelerin yüzde 20'sini fiziksel destek yapılarıyla eşleştirme başarısına ulaşan Workinlot, yeni projeleri ve girişimleri de kurumlarla ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

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