Şehirlerin kapıları onlara emanet - Son Dakika

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özellikle "şehrin kapıları" olarak nitelendirilen kentin giriş-çıkış noktalarında havadan ve karadan yaptıkları denetimlerle suç ve kaza oranlarını büyük ölçüde azalttı. Yapılan uygulamalar vatandaşlardan da takdir topladı.



Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan yaptığı denetimlerle kuralsızlıklara göz açtırmıyor. Ekipler, tarafından "şehrin kapıları" olarak nitelendirilen kentin giriş ve çıkış noktalarında yapılan periyodik uygulamalara devam ediliyor. Jandarma ve emniyet ekipleri hem havadan hem de karadan kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa İzmir- İstanbul Otoyolu, Manisa- Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa- Akhisar Devlet Karayollarında meydana gelen trafik kazalarını azaltmak ve "algılanan yakalanma riski duyusunun sürekli üst düzeyde tutulması" maksadıyla Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler karadan yol güzergahlarından sürücüleri denetlerken, havadan da helikopterle şüpheli durumlar bildirildi. 12 Jandarma trafik timi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 trafik ekibi olmak üzere 40 personel ile gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araç sürücülerinin ehliyetlerini ve "Genel Bilgi Taraması"nı (GBT) sorgularken araçların ruhsatlarını da kontrol ederek trafiğe uygunluğunu denetledi. Uygulamada trafik kurallarını ihlal eden sürücülere gerekli cezai işlem yapıldı.



Ekipler tarafından ilerleyen günlerde de trafik kazalarını azaltmak için helikopterle havadan denetim faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.



Akhisar, Turgutlu ve Otoban yolu üzerinde 4 noktada ortak yapılan havadan helikopter destekli trafik uygulamasında, 457 araç sorgulanırken 29 araca cezai toplamda 16 bin 166 TL cezai işlem yapıldı. Öte yandan uygulamada 2 kasksız sürücü, 1 tehlikeli park ve 1 kırmızı ışık ihbarı yapıldı. Yapılan denetimler vatandaşların da takdirini topladı. Denetimler sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini belirten sürücüler, ekiplerden denetimleri sıklıkla yapmalarını istedi.



2019 yılında 2 milyon 205 bin araç denetlendi



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı 2018-2019 yıllarında yaptıkları uygulama verilerini paylaştı. 2019 yılında 2 milyon 205 bin 108 araç ve sürücü denetlenmiş, bir önceki yıla göre kontrol edilen araç ve sürücü sayısında yüzde 41 artış gerçekleştirildi. Emniyet kemeri denetimleri yüzde 31, hız denetimleri yüzde 35, alkol denetimleri yüzde 43, motosikletlerin denetimleri yüzde 53, okul servis araçları denetimleri yüzde 14, cep telefonu denetimleri yüzde 57 ve tarım araçları denetimlerinde yüzde 27 oranında artış sağlandı.



Ekipler tarafından öte yandan Çocuklar için trafik eğitimi, "Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi", "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesi", "Yaşam İçin Kısa Bir Mola", "Yaşam Tüneli" gibi projeler de faaliyete geçirildi. Faaliyetler kapsamında sürücülere trafik eğitimi ve bilgilendirme de yapıldı.



Ölümlü trafik kazaları azaldı



Manisa'da sürücülere yönelik yapılan kontroller ve bilgilendirmelerle ölümlü trafik kazalarında 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında azalma kaydedildi. Ayrıca kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının da yüzde 16 azalması sağlandı. Son 10 yıl içerisinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının en düşük olduğu yıl da 2019 olarak ifade edildi.



Yaralamalı trafik kazaları karşılaştırıldığında ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.2 oranında azalma olduğu belirtildi. Yaralanan kişi sayısında da yüzde 8.2'lik azalma sağlandı. Ekipler yaptıkları çalışmalarla 2020 yılı içerisinde de yapacakları eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında sayılarını daha da azaltmayı hedefliyor.



Uygulama noktaları suça geçit vermedi



İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda ülke genelinde alınan emniyet tedbirleri dahilinde terör örgütlerinin vatandaşlara, güvenlik personeline ve kamu çalışanlarına yönelik her türlü saldırının önüne geçilebilmesi ayrıca genel asayişin temini, trafiğin denetlenmesi, suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, her türlü kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, düzensiz göç ve diğer suçlarla mücadele edilmesi çerçevesinde Manisa'nın şehir giriş ve çıkışlarında oluşturulan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ortak uygulama noktalarında 24 saat esasına göre ekipler, arama ve yol, kontrol uygulamaları aralıksız devam ediyor. Ortak uygulamalar kapsamında 1 Ocak 2020–12 Mart 2020 tarihleri arasında 61 bin 541 araç sorgusu yapılmış, 835 araca toplamda 508 bin 746 TL trafik para cezası uygulanmış, 173 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 206 bin 729 şahıs sorgusu yapılmış, çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 55 şahıs da yakalandı. Öte yandan uygulamalarda 3 adet tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet av tüfeği fişeği, 8 adet kesici alet, 500 gram uyuşturucu tabir edilen çeşitli maddeler, 22 adet "lyrica" ve "ectasy" hap, 230 paket kaçak tütün sigarası, 23 adet kaçak cep telefonu, 7 adet yasadışı kumar makinesi ele geçirilerek şahıslar hakkında gerekli adlı ve idari işlemler yapıldı. - MANİSA