Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

10.04.2022 13:41

Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde dün Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın (28) cenazesi, Adana'daki törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın (28) cenazesi, Adana'daki törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, kent protokolü, babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşleri ile vatandaşlar katıldı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin babası Adem Avan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturup gözyaşı döktü. Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan'ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutuna Bakan Soylu, baba Adem Avan ile vatandaşlar omuz verdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi daha sonra dualarla Çamiçi Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI - Son Dakika
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