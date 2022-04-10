ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL - Son Dakika
Üye Girişi

ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL

10.04.2022 15:59

ADANA'da Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in (27) cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

ADANA'da Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in (27) cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan- Adana kara yolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Ç. yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, göreve giden minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mustafa Ç. ise gözaltına alındı.

Şehitler Avan ile Şahin için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, belediye başkanları, askeri erkan, kurum müdürleri ile şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına geldiğinde, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından şehitlerin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere cenaze aracına konuldu. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Şahin'in cenazesi İstanbul'a, Uzman Şavuş Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi.

ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL
ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL
ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL

YORUMLAR
500
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI İSTANBUL-ADANA'DA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ'UN ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

Jandarma, Kozan, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına uğradı
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement