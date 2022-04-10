ŞEHİT 2 ASKERİN CENAZELERİ, MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI- AKTUEL - Son Dakika

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ADANA'da Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in (27) cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan- Adana kara yolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Ç. yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, göreve giden minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mustafa Ç. ise gözaltına alındı.

Şehitler Avan ile Şahin için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, belediye başkanları, askeri erkan, kurum müdürleri ile şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına geldiğinde, yakınları gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından şehitlerin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere cenaze aracına konuldu. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Şahin'in cenazesi İstanbul'a, Uzman Şavuş Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi.