Şehit 6 öğretmenin anısı Tunceli'deki caddede yaşatılacak

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 25 yıl önce, mesailerinin ilk günü PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 öğretmenin anısına, ilçedeki bir caddenin adı "Şehit Öğretmenler Caddesi" olarak değiştirildi.

Mimar Sinan İlkokulu önünde yer alan ve şehit 6 öğretmen adına oluşturulan Şehit Öğretmenler Caddesi'nin açılış töreni, Mazgirt Kaymakamı ve Akpazar Belde Belediyesi Başkan Vekili Menderes Topçuoğlu, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Topçuoğlu, törende yaptığı konuşmada, tüm şehit öğretmenleri saygıyla andıklarını söyledi.

Şehit öğretmenlerin ismi verilen caddenin yayalar ve öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirten Topçuoğlu, "Çocuklarımızı, geleceğimizi emanet ettiğimiz şehit öğretmenlerimizin isimlerini, bu caddeyi gördüğümüzde yad edeceğiz, onlara hayır dua, Fatiha okuyacağız. Caddenin ilimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Tek de parti olarak, şehit öğretmenlerin isimlerinin yaşatılması için çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"1994 yılında mesailerinin ilk gününde şehadet şerbetini içen 6 öğretmenimizin isimlerini, anılarını yaşatmak üzere bu okulumuzun önündeki caddenin ismini değiştirmek için bir araya geldik. Bu caddeden geçen her birey, bu okulda okuyan her öğrenci 1994 yılında kendilerini hayata hazırlamak için memleketin çeşitli köşelerinden kalkıp ekmek parası derdine buraya gelen ancak öncelikleri Mazgirt'teki çocukları geleceğe daha iyi hazırlamak olan öğretmenlerin, mesailerinin ilk gününde şehit olduklarını anımsayacak. Teşkilat olarak 2017'den beri 'Şehitlerimizin nasihatleri emanetimizdir' sloganıyla Tunceli'nin birçok bölgesinde bu tür faaliyetlerde bulunduk, bulunmaya bundan sonra da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından okunan dualarla caddenin açılışı yapıldı.

Tunceli'de 11 Eylül 1994'te Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesindeki öğretmen lojmanına saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensupları, lojmandaki öğretmenler Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan, Metin Kaynar, Vedat İnan ve Rüştem Şen'i mesailerinin ilk günü şehit etmişti.