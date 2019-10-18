Son Dakika Haberleri: Şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu
Son Dakika Güncel Şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu

Şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu

31 dakika önce

Geçtiğimiz hafta Suriye'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30) için Mevlid-i Şerif okundu.

Şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Suriye'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30) için Mevlid-i Şerif okundu.


4 Eylül Mahallesi Osmanlı Camii'nde gerçekleştirilen mevlit programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yzb. Murat Günhan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Müftü Mustafa Topal, Şehit Bilgen'in ailesi, dost ve yakınları ile pek çok vatandaş katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından başta şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen olmak üzere tüm şehitlerimiz için dualar edildi. - BİLECİK

Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:34 Kaynak: İHA
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