Şehit abisinden insanlık örneği: bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti - Son Dakika

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Şehit abisinden insanlık örneği: bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti
6 saat önce
Tekirdağ Malkara'da şehit ağabeyi Ramazan Vural, yere düşürülmüş vaziyette bulduğu altın kolyeyi, sahibine ulaştırılması için zabıtaya teslim etti.
Tekirdağ Malkara'da şehit ağabeyi Ramazan Vural, yere düşürülmüş vaziyette bulduğu altın kolyeyi, sahibine ulaştırılması için zabıtaya teslim etti.
İlçe merkezinde pazar alışverişine çıkan Şehit Selim Vural'ın ağabeyi Ramazan Vural, yol kenarında yerde düşürülmüş vaziyette bir altın kolye buldu. Duyarlılık örneği gösteren Vural, bir an önce sahibine ulaştırılması amacıyla kolyeyi zabıta görevlilerine teslim etti.
Altın kolyeyi muhafaza altına alan zabıta ekipleri, kısa zamanda sahibinin bulunup, teslim edileceğini belirtti. Zabıta görevlileri, örnek davranışı için Ramazan Vural'a teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
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