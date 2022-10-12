Şehit adına yaptırılan çeşmedeki Türk bayrağının tahrip edilmesine soruşturma - Son Dakika
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Şehit adına yaptırılan çeşmedeki Türk bayrağının tahrip edilmesine soruşturma

12.10.2022 16:44
Şehit adına yaptırılan çeşmedeki Türk bayrağının tahrip edilmesine soruşturma

ESKİŞEHİR'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca (24) adına yaptırılan hayrat çeşmesindeki Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilirken, başsavcılık soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ESKİŞEHİR'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca (24) adına yaptırılan hayrat çeşmesindeki Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilirken, başsavcılık soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca, çığ altında kalarak şehit oldu. Şehit Karaca, 1 gün sonra memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verilirken, Sarıcakaya kara yolu üzerine de adına hayrat çeşmesi yaptırıldı. Çeşmeye şehit Karaca'nın fotoğrafının yanı sıra Türk bayrağı ve üzerinde 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' yazılı mermer konuldu.

Hayrattaki Türk bayrağının tahrip edildiğini görenler, fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Türk bayrağını tahrip eden kişi ya da kişilerin tespiti için adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi yolunda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına yaptırılan hayrat çeşmede bulunan Türk bayrağının tahrip edilmesi olayıyla ilgili olarak; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, eylemin fail ya da faillerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit adına yaptırılan çeşmedeki Türk bayrağının tahrip edilmesine soruşturma - Son Dakika

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