Şehit adına yaptırılan çeşmedeki Türk bayrağının tahrip edilmesine soruşturma

ESKİŞEHİR'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca (24) adına yaptırılan hayrat çeşmesindeki Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilirken, başsavcılık soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca, çığ altında kalarak şehit oldu. Şehit Karaca, 1 gün sonra memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verilirken, Sarıcakaya kara yolu üzerine de adına hayrat çeşmesi yaptırıldı. Çeşmeye şehit Karaca'nın fotoğrafının yanı sıra Türk bayrağı ve üzerinde 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' yazılı mermer konuldu.