Şehit ağabeyi eski yarbay Alkan, FETÖ'den beraat etti

Şehit kardeşi Ali Alkan'ın cenaze töreninde söyledikleriyle gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı. Sanık Alkan'ın eşi Çiğdem Sarıkamış Alkan, gizli tanık Abdullah'ın, "Sanığın evinde Zaman Gazetesi gördüm" yönündeki ifadesi nedeniyle tanık olarak dinlendi. Tanık Alkan, "Bizim bu gazeteyle işimiz olmaz. Zaman zaman annemlerin posta kutusuna bırakılan gazeteleri ya da iş yerindeki gazeteleri müsvedde olarak eve getiriyordum. Bu gazeteler arasında bulunmuş olabilir" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Tanığın dinlenmesinin ardından savcı, sanığın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'ankesör' soruşturması kapsamında kaydı olup olmadığının tespit edilmesini, bu nedenle dosyanın genişletilmesini istedi. Bu talep mahkeme tarafından, sanıkla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'ankesör' soruşturmasında kaydına rastlanılmadığı ve 'ByLock' kullanıcısı olmadığı yönünde mahkemeye gelen bilgi nedeniyle yerinde görülmeyerek reddedildi. Soruşturmanın genişletilmesi talebi reddedilen savcı, sanığın İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda FETÖ/PDY üyeleriyle irtibatlı olduğunu, bunun da gizli tanık Abdullah'ın ifadeleriyle örtüştüğünü belirterek, sanığa FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

BERAAT ETTİ

Sanık Alkan ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmanın ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkla ilgili FETÖ/PDY üyesi olduğuna yönelik gizli tanık ifadeleri dışında bir delilin bulunmadığı, gizli tanığın beyanlarının da görgü ve bilgiye dayanmayan kanaat içeren ifadeler olduğu değerlendirilerek sanık Alkan'ın beratına hükmetti.

Özkan ARSLAN/ANKARA,