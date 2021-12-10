Şehit ağabeyi gibi Nilüfer'de trafik kazasında hayatın kaybetti - Son Dakika

Nilüfer Ertürk'ün, Geyve ilçesinde polis memuru olan ağabeyi Fatih Esin Ertürk'ün (28) de 30 Kasım 2004'te göreve giderken trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi.

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