Şehit ağabeyi sordu: Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi? Akşener'den yanıt: Doğru değil - Son Dakika

Devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etmek üzere dün Bitlis'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geceyi burada geçirdikten sonra sabah saatlerinde kara yoluyla Van'ın Erciş ilçesine geçti.

"BUNUN AÇIKLAMASINI YAPMANIZI İSTİYORUM"

Akşener, ilçenin Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederken karşısına FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen çıktı. Hamuryen Akşener'e "Meral Hanım, 15 Temmuz'dan önce 'başbakan olacağım' dediniz, bunun açıklamasını bana yapmanızı istiyorum. Bir konuşmanızda 'köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar' dediniz. Erciş'e geldiniz şehitler için neden bir program yapmadınız" dedi.

"ÖYLE BİR SÖZÜM YOK"

Bunun üzerine Akşener de, "15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok, Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin. Huzuru mahşerde seninle yüz yüze geleceğiz" dedi.

VAN GEZİSİNE DEVAM EDİYOR

Akşener, yaşanan bu olaydan sonra Emniyet Caddesi üzerinde bulunan esnafı gezmeyi sürdürdü. İş yerlerine girip selam veren, sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, zaman zaman da alışveriş yaptı. Akşener, buradaki ziyaretlerin ardından beraberindekilerle birlikte Çaldıran ilçesine geçti. Burada da esnafı ziyaret edip sorunlarını dinleyen Akşener daha sonra ise Van kent merkezine gitmek üzere yola çıktı.