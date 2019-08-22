Son Dakika Haberleri: Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler ""O benim oğlumdu, kardeşimdi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler ""O benim oğlumdu, kardeşimdi.

21 dakika önce

Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler "O benim oğlumdu, kardeşimdi, her şeyimdi.

Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler "O benim oğlumdu, kardeşimdi, her şeyimdi. Herkes gider vatan kalır. Ağlamayın"

Şehidin ağabeyi de aynı bölgede görev yapıyordu

Kardeşinin cenazesini o getirdi

ERZURUM - Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in uzman çavuş olan kardeşi Berat Erdi Gündetin'in de kardeşiyle birlikte aynı bölgede görev yaptığı öğrenildi. Şehit uzman çavuşun bir yıl önce abisinin görev yaptığı birliğe tayin olduğu ve birlikte görev yaptıkları belirtildi.

Kardeşinin cenazesini getiren Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin, şehit kardeşinin cenazesinin başında; "O benim oğlumdu, kardeşimdi. Her şeyimdi. Herkes gider vatan kalır. Ağlamayın" diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Babasının cenazesi başında olanlardan habersiz şaşkın bakışlarla çevreyi gözetleyen şehidin 3 yaşındaki kızı Mira Esila Güntekin, törene katılanları gözyaşlarına boğdu.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor
Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti Yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 22:07:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler ""O benim oğlumdu, kardeşimdi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]