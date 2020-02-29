Şehit Ahmet Saygılı'nın babası: Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Ahmet Saygılı'nın babası: Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum - Son Dakika

Şehit Ahmet Saygılı'nın babası: Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum

6 saat önce

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Ahmet Saygılı'nın babası: Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum, System.String[]

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Hüseyin Saygılı, "Kahrolsun sana sıkanlar. Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum. Bütün halkımızın evladıdır" diyerek, oğlunun fotoğrafını gazetecilere gösterdi.

Şehit Ahmet Saygılı'nın cenazesi, ilk olarak Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Helallik alınmasının ardından da tören için Tabaklı Camii'ne götürüldü. Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve mülki erkan katıldı.

'BÜTÜN HALKIMIZIN EVLADIDIR'

Şehidin kardeşi Bünyamin Saygılı ağabeyinin tabutuna sarılarak, dua etti. Tabutun başına gelen baba Hüseyin Saygılı da oğlunun fotoğrafına bakarak, "Kahrolsun sana sıkanlar. Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum" dedi. Baba Saygılı daha sonra, "Bütün halkımızın evladıdır" diyerek oğlunun fotoğrafını gazetecilere gösterdi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehit Ahmet Saygılı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

3 KARDEŞİ TSK'DA

Hüseyin Saygılı ve Ayşe Saygılı çiftinin 7 çocuğundan biri olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşi de TSK'da uzman çavuş olarak görev yapıyor. Mehmet Saygılı ve Yasin Saygılı'nın İdlib'de, Bünyamin Saygılı'nın da Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
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