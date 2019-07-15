Şehit Ailelere onuruna yemek verildi
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Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna bir yemek verildi.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna bir yemek verildi.
Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Restoranttaki yemeğe Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, şehit yakınları ile gazi ile aileleri katıldı. Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut birer konuşma yaptı. - KİLİS
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