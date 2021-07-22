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Şehit aileleri, 15 Temmuz Derneği'nin çevrim içi bayramlaşma programında buluştu - Son Dakika

Şehit aileleri, 15 Temmuz Derneği'nin çevrim içi bayramlaşma programında buluştu

22.07.2021 16:49
Şehit aileleri, 15 Temmuz Derneği'nin çevrim içi bayramlaşma programında buluştu, System.String[]

15 Temmuz Derneği, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ikamet eden şehit aileleri için çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi.

15 Temmuz Derneği, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ikamet eden şehit aileleri için çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Bakan Yanık, şehit ailelerinin bayramını kutlayarak konuşmasına başladı. Şehit aileleriyle bir araya geldiğinde hep aynı duygu yoğunluğunu yaşadığını anlatan Yanık, "Bayram günü sizlerle buluşmak çok daha anlamlı. Allah, şehitlerimizin makamlarını ali etsin ve gazilerimize şifa versin" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da 15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin ne anlama geldiğini herkesin bildiğini, o gece darbeciler başarılı olsaydı sadece Türkiye'nin değil, Bosna'nın, Azerbaycan'ın ve tüm kardeş ülkelerin dengesinin değişeceğini belirterek, o gece insanları sokağa çıkaran 15 Temmuz ruhunun yaşatılması, öğretilmesi ve anlatılması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik de hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde derneğin yaptığı çalışmaları anlatarak, "Amacımız büyük bedel ödeyen siz şehit ailelerimiz ve vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimiz için 15 Temmuz'u geleceğe taşıyacak işler üretmek." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı ve şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ise şehitler olmadan 6'ncı Kurban Bayramı'nı geçirdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Burukluğumuz devam etse de dünyanın farklı coğrafyalarında yaşananlara baktığımızda 15 Temmuz gecesiyle ilgili gurur duyuyoruz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe kimsenin ülkemize bir şey yapamayacağını biliyoruz. Bu sene 15 Temmuz'un yıl dönümünde farklı kesimlerin ilgisini ve bu destanı sahiplenişini gördüm. Bu beni mutlu etti. İnşallah böyle devam eder."

Şehit Aydın Çopur'un babası Nurettin Çopur da derneğin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "251 Mektup/15 Temmuz Şehitlerine Mektuplar" kitabı için derneğe teşekkür etti. Çopur, TRT yapımı olan "Mahrem" belgeselini herkesin izlemesi gerektiğini, orada anlatılan olayların bir benzerini kendi oğlunun da yaşadığını anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Üyesi Alinur Aktaş ise 15 Temmuz şehitlerinin demokrasi tarihinde özel bir yeri olduğunu, o geceyi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Aliya İzzetbegoviç'in "Bedeli ödenmemiş hiçbir özgürlük yoktur" sözünü hatırlatarak, "Bizler de büyük bedeller ödedik. 15 Temmuz gecesi ihanet içerden geldiği için farklı bir acı yaşadık. Sizin gibi bedel ödemiş insanları yürekten kucaklıyorum. Büyük hüzün yaşasanız da inşallah cennet müjdesiyle bu hüznünüzün mutluluğa dönüşeceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Derya Yanık, 15 Temmuz, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit aileleri, 15 Temmuz Derneği'nin çevrim içi bayramlaşma programında buluştu - Son Dakika


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