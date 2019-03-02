Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Afyonkarahisar'ı Gezdi

Şehit Aileleri Afyonkarahisar'ı Gezdi

1 saat önce

Eskişehir Polis Eşleri Derneği ve Afyonkarahisar Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ailelerine yönelik gezi düzenlendi.

Şehit Aileleri Afyonkarahisar'ı Gezdi, System.String[]
Eskişehir Polis Eşleri Derneği ve Afyonkarahisar Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ailelerine yönelik gezi düzenlendi.

Afyonkarahisar Polis Eşleri Derneği ev sahipliği kapsamında, şehit aileleri Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek Afyonkarahisar'ın meşhur lezzetlerinin tadına baktı. Polis Eşleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yeliz Yıldız, yaptıkları ev sahipliğinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Yıldız: "Afyonkarahisar Polis Eşleri Derneği olarak Eskişehir Polis Eşleri Derneğinin öncülüğünde düzenlenen gezimizde şehit ailelerimizi Afyonkarahisar da misafir etmekten çok memnun olduk. Afyonkarahisar tarihi ve kültürel özellikleri ile çok güzel bir şehir. Şehit ailelerimiz ile birlikte bu güzel şehri gezmek çok daha anlam kazandı. Bu gezimizde hiç bir zaman bizlere desteklerini esirgemeyen Afyonkarahisar esnafına, Mihrioğlu Konağı ailesine ve Lokum Atölyesine teşekkür ederim" dedi.

Gerçekleştirilen geziye Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:52 Kaynak: İHA

Eskişehir, Polis, Afyon, Güncel
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