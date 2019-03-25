Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Çanakkale Zaferi'nin Yaşandığı Yerleri Ziyaret Edecek

Şehit Aileleri Çanakkale Zaferi'nin Yaşandığı Yerleri Ziyaret Edecek

43 dakika önce

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin düzenlediği gezi programıyla şehit aileleri Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı yerleri görecek.

Şehit Aileleri Çanakkale Zaferi'nin Yaşandığı Yerleri Ziyaret Edecek, System.String[]
Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin düzenlediği gezi programıyla şehit aileleri Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı yerleri görecek.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4-8 Nisan'da 45 şehit ailesine yönelik Çanakkale gezisi düzenleyeceklerini söyledi.

Şehit ailelerinin birlik ve beraberlik içerisinde Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı yerleri görmelerini amaçladıklarını belirten Kılıçaslan, şehir merkezi ve başta 57. Alay Şehitliği olmak üzere çeşitli yerleri ziyaret edeceklerini vurguladı.

Kılıçaslan, "45 şehit ailemize Çanakkale gezisi planladık. Savaşın yaşandığı o yerleri ve oluşan o manevi atmosferi hissetsinler istedik. Gezi programımız kapsamında Çanakkale Savaşı'ında büyük kahramanlık gösteren Kırşehirli Mehmet Çavuş'un anıtını da ziyaret edeceğiz. Şehit ailelerimizin birlik ve beraberlik içinde olmalarını çok önemsiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Çanakkale, Çanakkale Zaferi, Güncel
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