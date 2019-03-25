Şehit Aileleri Çanakkale Zaferi'nin Yaşandığı Yerleri Ziyaret Edecek
43 dakika önce
Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin düzenlediği gezi programıyla şehit aileleri Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı yerleri görecek.
Kırşehir
Şehit Aileleri Derneği'nin düzenlediği gezi programıyla şehit aileleri Çanakkale Zaferi
'nin yaşandığı yerleri görecek.
Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4-8 Nisan'da 45 şehit ailesine yönelik Çanakkale gezisi düzenleyeceklerini söyledi.
Şehit ailelerinin birlik ve beraberlik içerisinde Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı yerleri görmelerini amaçladıklarını belirten Kılıçaslan, şehir merkezi ve başta 57. Alay Şehitliği olmak üzere çeşitli yerleri ziyaret edeceklerini vurguladı.
Kılıçaslan, "45 şehit ailemize Çanakkale gezisi planladık. Savaşın yaşandığı o yerleri ve oluşan o manevi atmosferi hissetsinler istedik. Gezi programımız kapsamında Çanakkale Savaşı'ında büyük kahramanlık gösteren Kırşehirli Mehmet Çavuş
'un anıtını da ziyaret edeceğiz. Şehit ailelerimizin birlik ve beraberlik içinde olmalarını çok önemsiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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