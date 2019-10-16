Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Derneği Başkanı Koçak: "Reklam dolgu malzemesi olmak istemiyoruz"
Son Dakika Güncel Şehit Aileleri Derneği Başkanı Koçak: 'Reklam dolgu malzemesi olmak istemiyoruz'

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Koçak: "Reklam dolgu malzemesi olmak istemiyoruz"

1 saat önce

Aksaray'da sosyal medyadan paylaşılan ve iş yerlerine asılan 'Şehit ailelerine ücretsiz yemek' gibi pankart ve paylaşımlardan rahatsız olduklarını belirten Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, "Reklam dolgu malzemesi olmak istemiyoruz.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Koçak:

Aksaray'da sosyal medyadan paylaşılan ve iş yerlerine asılan 'Şehit ailelerine ücretsiz yemek' gibi pankart ve paylaşımlardan rahatsız olduklarını belirten Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, "Reklam dolgu malzemesi olmak istemiyoruz. Yani reklam kokan bir şeyde biz yer almak istemiyoruz" dedi.


Aksaray Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak, Aksaray'da son günlerde aziz şehitler üzerinden reklam yapılarak kazanç sağlanmak istediğine dikkat çekerek, yaptığı basın toplantısında buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. Kendisinin de bir şehit babası olduğunu ifade eden Koçak, "Sosyal medyada paylaşımlardan yola çıkarak tüm şehit ailelerimizi ilgilendiren, bizi çok ciddi anlamda rahatsız eden reklam kokan bazı işletmelerin, 'Şehit ailelerine bedava yemek veriyoruz' ya da 'Bir şeyler yapıyoruz' olayını ben bu konuda hassas olduğum için şehit ailelerimizle bu konuyu paylaştık. Şehit ailelerimiz de hassas olduğunu, hiçbir şeye ihtiyaçlarının olmadığını, sadece devletin yanımızda olduğunu belirterek aynı fikre vararak bir açıklama gereği duyduk. Şehit ailelerinin, 'Böyle bir şey yazalım, vatandaş hassas olduğu için buraya çekelim, reklam amaçlı.' Bu yapıldığı ve sosyal medyada bunların çok paylaşıldığını gördüğümüzde biz çok rahatsız oluyoruz bu konuda. Bu konu ile ilgili açıklama gereği duyduk. Şimdi hayır olayı bambaşka bir olay, şehitlik olayı bambaşka olay. Diğer türlü tamamen reklam içeriyor. Bunlara müsaade etmeyeceğiz inşallah. Reklam dolgusu, malzemesi olmak istemiyoruz. Yani reklam kokan bir şeyde biz yer almak istemiyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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