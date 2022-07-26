Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek" - Son Dakika
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Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek"

26.07.2022 10:47
Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek"

TSK tarafından yürütülen Pençe Yıldırım harekatında 1 asker ve güvenlik korucularının şehit olması sonrası açıklamada bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, terörle mücadelede şehit haberlerinin Türk Milletini...

TSK tarafından yürütülen Pençe Yıldırım harekatında 1 asker ve güvenlik korucularının şehit olması sonrası açıklamada bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, terörle mücadelede şehit haberlerinin Türk Milletini yıldırmayacağını söyledi.

Kaya yaptığı açıklamada; "Ülkemizin birlik, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü için yurt içinde ve yurt dışında PKK terör örgütüne karşı verilen mücadelede 25 Temmuz 2022 günü Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain, kalleş saldırı sonucu 1 kahraman askerimiz ve 4 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz Türk milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

"Terör saldırıları ne askeri nede milletimizi yıldıramayacak" diyen Kaya açıklamasında; "Yaklaşık 40 yıldır devam eden bu kalleş saldırılar milletimizi yıldıramadı, yıldıramayacaktır. Bu saldırılar her daim milletimizi diri ve uyanık tutacak. Hiç bir etnik köken ayırt etmeden birbirimize sımsıkı kenetleyecektir. Bu hain saldırıda da görüldüğü gibi yerel güvenlik güçleri yani güvenlik korucuları ile Türk Silahlı kuvvetleri personeli aynı emel uğruna mücadele ederken gözlerini kırpmadan şehadete yürümüşlerdir. Son terörist yok edilinceye kadarda bu mücadele devam edecektir. Yurdun dört bir yanında ve yurt dışında halen mücadeleye devam eden tüm güvenlik

kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Biz Gaziler olarak kalbimiz ve çoğu yarım kalan bedenimizle güvenlik kuvvetlerimizin yanında her daim emirlerine hazırız" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Pençe Operasyonları, Kırşehir, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit aileleri Derneği Kaya: 'TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit aileleri Derneği Kaya: "TSK'nın terörler mücadelesi aralıksız sürecek" - Son Dakika
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