Son dakika haberleri! Şehit Aileleri Derneği, ramazanda İstanbul'da iftar verecek - Son Dakika

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı boyunca şehit ailelerini iftarda buluşturacak.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Necati Selvitop, Eyüpsultan'daki dernek genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, şehit yakınlarına ramazanda 30 gün boyunca ücretsiz iftar verileceğini söyledi.

Mısırlı hafız Dr. Muhammed Recep ile Türkiye birincisi hocalardan oluşan ekibin iftardan 45 dakika önce Kur'an-ı Kerim okuyacağını belirten Selvitop, şunları kaydetti:

"Tüm belediye başkanlarımıza, İstanbul ve dışındaki hayırseverlere ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza da buradan çağrıda bulunuyoruz. 'Şehitler olmadan vatan olmaz.' şiarı ile vatan uğruna bacağını, kolunu, gözünü kaybetmiş gazilerimizle büyük gurur ve onur duyuyoruz. Bugüne ismini yazdırmak isteyen hayırseverlerimizi de iftar programımıza bekliyoruz. Bereketli iftar soframıza şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, eş dost, hayırseverlerimiz ve yolu Edirnekapı Şehitliği'ne düşen herkes davetlimizdir."

Selvitop, iftar sofrasında 4 çeşit yemek, içecek, hurma ve zeytinin bulunacağını, iftar programının sosyal medya hesaplarından canlı verileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Gün içinde iftarı verecek hayırseverlerin ve şehitlerin isimleri o gün tabelaya yazılacak ve adlarına düzenlenen teşekkür belgeleri takdim edilecek. Allah mahcup etmesin ve niyetlerimizi kabul etsin. Hayırda yarışanlar olduğu sürece bu kutsal topraklarda şehit aileleri ve gazilerimiz olarak bizim Türkiye olarak sırtımız yere gelmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez."

Davetliler, toplantıdan sonra derneğin Genel Başkanı Mehmet Güner ile hatıra fotoğrafı çektirdi.