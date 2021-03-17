Şehit Aileleri Derneğin'den 18 Mart açıklaması - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Zaferinim 106. Yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kırşehir Şube Başkanı Mutlu Kılıçaslan, mesajında şunları söyledi:

"Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale zaferi bir azmin ve inancın zaferidir. Çanakkale Deniz Zaferi, bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik ve birlik ruhuyla verilen onurlu bir mücadelenin sonucudur. Milletimiz, bu var olma mücadelesinde topuyla, tüfeğiyle ve kanıyla bayraklaştırmak istediği bağımsızlığı, karşısındaki muazzam güce rağmen, yılmadan ve fedakarca kazanma başarısını göstermiştir.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan Çanakkale Zaferi, bizim tarihimizin önemli savaşlarından biri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, bir ulusun, bir coğrafyayı nasıl vatan yaptığının, aziz milletimizin sahip olduğu ve özünde var olan kahramanlık duygularının bir ifadesidir." - KIRŞEHİR