Şehit aileleri derneğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek - SİVAS

İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri adına dernek binasında açıklama yapan Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, hain terör örgütünün baskısına maruz kalarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli vatandaşların bir an önce yurtlarına dönmeleri adına Suriye'nin terör örgütü yapılanmasından temizlenmesi için bu operasyonun yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Bu operasyonu yapabilecek orduya sahip tek devletin Müslümanlığın ve İslam'ın son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun bağrından çıkan Türk ordusundan başka hiç bir güç olamayacağını vurgulayan Hızal, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 'bir gece ansızın gelebiliriz' dediği operasyon başlatılmıştır. Zalimin karşısında mazlumun yanında olan aslan yürekli, Çelik bilekli, kahraman Türk ordumuz bu operasyondan en güzel şekilde yüzünün akıyla, hiçbir askerimizin burnu bile kanamadan çıkacağına inancımız ve güvenimiz tamdır.

Kahramanlarımıza Barış Pınarı Harekatı'nda ve terörle mücadelede yapılan bütün operasyonlarda üstün başarılar diliyor illerimizden şehit ailelerimizin gazi ve gazi ailelerimizin selamlarını gönderiyoruz. Sefer askerimizden zafer Allah'tandır."