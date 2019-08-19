Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Derneğinden kayyum atamalarına destek
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Aileleri Derneğinden kayyum atamalarına destek

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına destek veren Türküye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, "Kayyum kararı Şehit aileleri ve Gazilerimizi memnun etmiş...

Şehit Aileleri Derneğinden kayyum atamalarına destek, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına destek veren Türküye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, "Kayyum kararı Şehit aileleri ve Gazilerimizi memnun etmiş desteklerini kazanmıştır" dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dernek Başkanı Gözükara, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen isimlerin seçildiği günden itibaren terör örgütü ile aralarına mesafe koymadıklarını belirterek, "Terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direk Kandil'den alarak terör örgütüne destek veren, şehit yakınlarını da işten çıkaran kişiler Türkiye Cumhuriyeti Belediyelerinde Belediye Başkanlığı yapamaz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kayyum kararının Şehit aileleri ve Gazileri memnun ettiğini ve desteklerini kazandığını söyleyen Gözükara, "Sinek ile uğraşmaktansa bataklığı kurutmak daha doğrudur. Terör örgütünün siyasi uzantılarından Belediye Başkanı seçilen tüm bölgelerde kayyum ataması daha uygun olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gözükara, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz şehit aileleri ve gazilerin halkın iradesiyle seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı "Yıllardır milletimize zarar veren, masum insanımızı katleden, bebek katili terör örgütüne olan mesafeleridir. Terör Örgütleri ile aralarına mesafe koymayana, biz mesafe koyarız." - MALATYA
İçişleri Bakanlığı, Kayyum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir
Mardin'de Vali Yaman'ın görevlendirilmesi şehit ailelerini sevindirdi Kayyum kararı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı Ahmet Türk döneminde belediyeden çıkarılan şehit yakınları, kayyumla işe geri dönecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 19:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Derneğinden kayyum atamalarına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]