Şehit aileleri derneğinin davetsiz misafiri duygulandırdı - Son Dakika

Konya'da Şehit Aileleri Derneğinde pencereden içeriye girerek şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu odaya giden paçalı güvercin görenleri duygulandırdı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin bir araya geldiği Konya Şehit Aileleri Derneğinde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde derneğin penceresine paçalı bir güvercin kondu. Güvercin, içeride bulunanlara adeta kendini belli etmek istercesine cama vurdu. Dernek görevlisi camı açmayınca camdan uzaklaşan güvercin dakikalar sonra pencereye geri döndü. Güvercinin tekrar cama vurduğunu ve kanatlarını çırptığını gören dernek çalışanı Ayşe Bektaş, pencereyi açınca güvercin içeriye girdi. Ayşe Bektaş ise cep telefonunun kamerasını açarak güvercinin dernek içerisinde dolaşmasını kayda aldı. Görüntülerde güvercin içeriye girdikten sonra şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu odaya gidiyor. Videodaki o anlar izleyenleri duygulandırıyor.

"ŞEHİTLERİMİZİ GÖRMEK İSTER GİBİ BU ODADA GEZDİ"

Şehit aileleri derneğinde çalışan Ayşe Bektaş, yaşadığı o anları anlattı. Bektaş, koltukta oturduğu sırada güvercinin geldiğini belirterek, "Adeta camı aç der gibi kanat çırptı. Ondan sonra diğer tarafa geldi. Vurdu, ben açmadım. Ondan sonra kuş uçtu, gitti. Tekrar geldi, herhalde dedim bunda bir hikmet var. 'Şehitlerimizi mi ziyarete geldi' diye camı açtım. Tam da öğle ezanıydı. İçeri girdikten sonra bütün kapıların açık olmasına rağmen direkt şehitlerimizin odasına gitti. Burayı dolandı. Şehitlerimizi görmek ister gibi bu odada gezdi. Bu odada şehitlerimizin resimleri var. Diğer odalara gitmedi. Herhalde bu odaları görmek istedi. Benden kaçmadı. Acaba aç mı diye yem ile su verdim, onlara hiç bakmadı. Sürekli bu odada kalmak istiyor gibi bu odada dolandı. Odadan zor çıkardım. Ben kuş aç mıdır, susuz mudur diye yem ile su koydum onlara hiç bakmadı. Herhalde dedim bu kuş şehitlerimizi ziyarete geldi. Bu odadan çıkmak istemiyor. Sürekli bu odada kalıyor. Ayrıca çok güzel bir kuştu. Ondan sonra da kuşu bir daha hiç görmedim" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, BU GERÇEK"

Kendisi de şehit babası olan Konya Şehit Aileleri Başkanı Recep Pekdemir de, "Ben yoktum burada onu videoya çekmiş. Kendisinin anlattığı gibi kuş iki sefer camı aç diye gelmiş. Bu kardeşim de açmış ve direkt odaları gezmiş. Bu odada gezmiş. Hatta kardeşimiz yem de vermiş, yememiş. Daha sonrasında ayrılmış buradan. Evet şehitler ölmez, bu gerçek" ifadelerini kullandı.

(Furkan Berk Yaşar - Mustafa Uslu/İHA)