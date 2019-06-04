Son Dakika Haberleri: Şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliği'nde
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Şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliği'nde

53 dakika önce

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliği'nde, System.String[]
Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Şehit yakınları, Ramazan Bayramı'na vatanı uğruna canlarını veren yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek başladı. Kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, dua etti.
2012 yılında şehit olan Jandarma Er Şaban Aydoğan'ın annesi Nurcan Aydoğan, "Sabah bayram oldu, kalktık oğlumuzun yanına geldik. Başka gidecek yerimiz yok yani. Hepimizin kalbinde burukluk var." dedi.
Şehit yakını olmamasına rağmen oğluyla birlikte şehitliğe gelen Kadir Sarışahin, "Burada yakınımız yok ama bütün şehitler bizim. Şehit analarıyla, şehitlerle bugünü kutlamak istedik. Burada kimsemiz yok İstanbul'da ama dedik ki bugünü bizi karşılıksız sevenlerle beraber geçirelim." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, şehitlikte stant açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları, şehit ailelerine karanfil ve lokum dağıttı. İBB Beyaz Masa Mobil İletişim Noktasından da hoparlörden şehitler için Kuran'ı Kerim okundu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:22 Kaynak: AA
Sabah, Ramazan Bayramı, Güncel
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