Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Gazilerle Yemekte Buluştu

Şehit Aileleri Gazilerle Yemekte Buluştu

43 dakika önce

Seydişehir ilçesinde şehit aileleri ve gaziler Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın verdiği yemekte bir araya geldi.

Şehit Aileleri Gazilerle Yemekte Buluştu, System.String[]
Seydişehir ilçesinde şehit aileleri ve gaziler Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın verdiği yemekte bir araya geldi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehit aileleri ve gazilerle düzenlediği yemekte buluştu.

Seydişehir nüfusuna kayıtlı şehitlerin aileleri ve hayatta olan gazilerle bir araya gelen Başkan Tutal, aileler ile sohbet ederek çocuklarıyla yakından ilgilendi.

Başkan Tutal proğramda yaptığı konuşmada, "Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için mutlaka bedelinin ödenmesi gerekir. Bizler Anadolu topraklarının bedelini defalarca ödedik ve vatan olmasını adeta katmerli hale getirdik.

Çanakkale haçın, hilal ile olan savaşıdır. Bu savaşı elhamdülillah hilal kazanmıştır." dedi.

Programa Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı, Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Başkanı, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:30 Kaynak: AA

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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