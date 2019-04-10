Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Görev Başındaki Polisleri Ziyaret Etti

Şehit Aileleri Görev Başındaki Polisleri Ziyaret Etti

28 dakika önce

Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Efeler ilçesindeki polis uygulama noktalarını ziyaret etti.

Şehit Aileleri Görev Başındaki Polisleri Ziyaret Etti, System.String[]
Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Efeler ilçesindeki polis uygulama noktalarını ziyaret etti.

İzmir Karayolu Aydın Girişi Uygulama Noktası, Otoyol Gişeler Girişi Uygulama Noktası ve Muğla Karayolu Aydın Girişi Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nin üyeleri, polislerin günlerini kutladı, karanfil hediye etti.

Polis ve askerlerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, "Polis ve askerimizin varlığı bizlere her zaman güç veriyor. Polisimizi ve askerimizi çok seviyoruz" dedi.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amiri Ümit Uğurlu, yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek "Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin bu ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Ziyaretlerinden onur duyduk. Bizleri ziyaret ederek mutluluğumuzu paylaştılar. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin güzel gönüllerinin bizim yanımızda olduğunu hissetmek bizim için moral ve motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:37 Kaynak: İHA
Efeler, Polis, Aydın, Güncel
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