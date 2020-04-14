Şehit aileleri için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Çorum'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Anıl Arif Çoksoy, şehit ailelerine yardım etmek amacıyla kumbarasında biriktirdiği paraları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kent merkezindeki TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Anıl Arif Çoksoy, televizyonda izlediği kampanya haberlerinden etkilenerek annesine, kumbarasındaki parayı bağışlamak istediğini söyledi.

Konudan haberdar olan Vali Mustafa Çiftçi, Çoksoy ailesini makamına davet etti.

Annesi Alev Çoksoy ve bazı yakınlarıyla maske takarak Çiftçi'yi ziyaret eden 8 yaşındaki Çoksoy, şehit ailelerine yardım amacıyla kumbarasında biriktirdiği parayı Çiftçi'ye teslim etti.

Davranışından dolayı küçük çocuğa teşekkür eden Vali Çiftçi, "İlkokula giden öğrencimizin bu davranışı örnek olacak nitelikte. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. İnşallah yardım yapabilecek herkes bunu örnek almak suretiyle elinden gelen yardımı yapar. Böylece diğer insanların derdine bir nebze olsun merhem olabiliriz." dedi.

Çiftçi, Çoksoy'a teşekkür belgesinin yanı sıra kitap hediye etti.