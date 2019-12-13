Şehit aileleri için düzenlenen sergiye öğrencilerden destek - Son Dakika

Konya'da rölyef sanatçısı Saliha Karabulut'un gelirini şehit çocuklarına bağışlayacağı sergiye, Meram Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de destek verdi.

Karabulut, Şebiarus etkinlikleri kapsamında, Konya Valiliğinin himayesinde, Mevlana Kültür Merkezi'nde gelirini şehit çocuklarına bağışlamak üzere, "Kocaman Yüreklere Kücücük Bir Dokunuş" rölyef sergisi açtı.

Şehit çocuklarına destek vermek isteyen Meram Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, harçılıklarıyla sergiden pano satın aldı.

Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin anlamlı davranışının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Şehit ailelerine kadın erkek, genç yaşlı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirten Karabulut, şöyle dedi:

"Bu sanatı icra ederken, 'İnsanlara nasıl faydalı olabilirim?' diye düşünüyordum. Bu sırada bir şehit ailesi ile tanıştım. Şehit çocuklarının yürüklerine dokunabilmek adına da 'Kocaman Yüreklere Kücücük Bir Dokunuş' isimli sergimi açmaya ve tüm gelirini şehit çocuklarına bağışlamaya karar verdim. Vatandaşlarımızı da sergimizi görmeye, amacımıza ulaşmamızda bizlere destek olmaya davet ediyorum."

Öğrencilerden Gülsüm Pekinci, Şebiarus haftasında şehrin manevi ruhuna uygun sorumlulukla hareket ettikleri için mutlu olduğunu anlattı.

Pekinci, serginin gelirinin şehit çocuklarına gidecek olmasından dolayı heyecanlandığını belirterek, "Sosyal medyada duyduğumuz bu sergiye katkı sunmak istedik. İnşallah faydalı olur." dedi.

Bilal Emre Kara da sergiye katkıda bulunmak üzere öğrenci arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Sergi, Şebiarus etkinliklerinin son günü olan 17 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.