Şehit aileleri ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor - Son Dakika

Çorum Belediyesi Gıda Bankasına şehit aileleri destek olmayı sürdürüyor.

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Galip Deniz ve eşi Pakize Deniz, şehit oğulları Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz için okutacakları mevlidi pandemi nedeniyle iptal etmelerinin ardından ihtiyaç sahibi aileler için Gıda Bankasına ayni yardımda bulundu. Bu yıl şehit ailelerinden gelen yardımların üçüncüsünün gerçekleştiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Bu yolu Şehit Aileleri Derneğimiz açtı. Bu yıl içerisinde gerçekleşen yardımların üçüncüsünü de Galip ağabeyimiz kendi oğlunun mevlit giderini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Belediyemiz Gıda Bankasına teslim etti. Yardımın Kurban Bayramı arifesine denk gelmesi de ayrıca anlamlı oldu. Bu vesileyle şahadetinin 4. yılında şehidimize rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Candan, bayram arifesinde gıda ve giysi ihtiyacı olan vatandaşların Gıda Bankasına gelmesi durumunda kendilerine yardımcı olunacağını ifade etti.

Pandemi dolayısıyla bu yıl mevlitleri iptal ettiklerini ve mevlit giderlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararı aldıklarını belirten Şehit Aileleri Dernek Başkanı Galip Deniz, "Bu yardımların üçüncüsü benim oğlumun mevlidi oldu. Bu yıl şehadetinin 4. yılı. Onun adına hayır yapmak sevindirici. Bunun onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bizlere bu imkanı sundukları için Çorum Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit annesi Pakize Deniz de, evlatlarının şehadetinin 4. yılında mevlit gideri kadar yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırma kararı aldıklarını belirtti. Deniz, "Oğlumuz adına çok üzgünüz ama onun adına birilerine yardım ediyor olmaktan da gurur duyuyoruz. Ben bütün şehit ailelerini buraya yardım yapmaya davet ediyorum. Gerçekten ihtiyaç sahipleri buraya gelip ihtiyaçlarını gideriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ÇORUM