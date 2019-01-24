Şehit Aileleri Kan ve Kök Hücre Bağışladı
37 dakika önce
Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği, Türk Kızılayına kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Çorum
Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği, Türk Kızılayına kan ve kök hücre bağışında bulundu.
Şehit aileleri, kış mevsimi nedeniyle bağışların azalmasından dolayı kan stoku azalan Türk Kızılayı'na destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı.
Türk Kızılayının Gazi Caddesi'ndeki Hitit Kan Alma Birimi'ne gelerek kan veren şehit ailelerine görevliler tarafından kök hücre ve kan bağışı hakkında bilgi verildi.
Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının dünyada ve Türkiye
'de insani yardım konusunda model haline geldiğini söyledi.
Türk Kızılayına destek olmak amacıyla şehit yakınları arasında kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattıklarını dile getiren Deniz, "Kızılay'a destek olmak hepimizin görevi. Kan bağışının yanı sıra bu kez kök hücre bağışı da yaparak donör bekleyen hastalara umut olmak, bu anlamda da farkındalık yaratmak istedik. Değerli şehit ailelerimize gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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