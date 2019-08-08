Şehit Aileleri, KEA Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti
27 dakika önce
Kırşehir'de şehit aileleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında hastane ziyareti yaptı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
'de şehit aileleri, İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında hastane ziyareti yaptı.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan ziyarette, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi; yeni doğan servisi ile hastanenin çeşitli alanlarında tedavi gören hastalar ziyaret edilerek çeşitli hediyeler sunuldu.
Şehit aileleri tarafından yapılan ziyarete Başhekim Yardımcısı Dr. Aslıhan Kılıç Torun
, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serap Atak eşlik ederken hastane başhekimliği de projeye verdiği destekle katkı sundu.
Proje kapsamında şehit aileleri ile toplumun kaynaşmasının asıl hedef olduğunu ifade eden Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Kırşehir'de geliştirdiğimiz proje ile şehit ailelerinin toplumun bütün kesimleri ile entegre olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız ziyaretlerde insanlarımızın bizlere gösterdiği saygı ve şefkat duygusu da her şeye bedel oluyor."dedi. - KIRŞEHİR
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Ne bileyim abi! Son dakika! Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur AK Partili Kavakçı'nın İBB'de işe girdiği gün ABD'de doktoraya gönderildiği öne sürüldü