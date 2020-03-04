Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen'den CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen'den CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen'den CHP'li Özkoç'a tepki

13 dakika önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeni ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi.

Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen'den CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeni ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi.


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen, CHP Gurup Başkan Vekili Engin Özkoç'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı lanetlediğini söyledi. Sözen, " Bu sözleri kat kat fazlası ile Engin Özkoç'a iade ediyoruz. Bizim verdiğimiz oylarla, halkın yüzde 52 sinin oy vererek seçtiği Cumhurbaşkanına söylenmiş ve söylenecek her söz Cumhurbaşkanına oy vermiş bizlere söylenmiş laflardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına söylenmiş her söz yüce milletimize söylenmiş laflardır. Ne Engin Özkoç ne yetmiş yedi sülalesi ne de onun ağa babaları Cumhurbaşkanımıza kem söz söyleyemez. Bu sözleri söyleyen Engin Özkoç ve ona bu lafları söyleyenler bizim irademize saygı duymadığı için haindir, alçaktır, şeref ve onurdan yoksundur" dedi.


Engin Özkoç ve avanelerinin bu sözleri FETÖ'den, PKK'dan ve kol kola yürüdükleri nikah kıydıkları HDP'den talimat alarak sarf ettiğini kaydeden Sözen, şöyle devam etti:


"PKK'lı teröristlerin cenazesine giden, PKK'nın arka bahçesi olan HDP ile kol kola yürüyen, 15 Temmuz darbesine tiyatro diyen, şehitler ölmez vatan bölünmez kelimesinden nefret ediyorum diyen bir partinin mensuplarının biz şehit ailelerini, gazilerini savunmasını istemiyoruz. Bizim oy verdiğimiz Cumhurbaşkanına şerefsiz diyen şerefsizlerin bizi savunmasını istemiyoruz. Açık ve net ifade ediyorum PKK, HDP ve FETÖ ile arasına mesafe koyamayan hangi parti ve kişi olursa olsun bizim nazarımızda şerefsizdir, haindir ve onursuzdur. Bu şeref yoksunlarının şehit ismini ağızlarına almalarını ve şehitlerin cenazesine gelmelerini istemiyoruz. Şehit ailelerimizin izni olmadan bu kişiler cenaze törenine gelirlerse haindirler, alçaktırlar ve şerefsizdirler. Çünkü şehitlerimizin bu yönde vasiyetleri vardır. Bu şeref yoksunları bilmelidirler ki yaptıkları alçaklıklar bardağı taşırmıştır. Bir şehit çocuğu olarak benim oy verdiğim kişiye hakaret eden bu insanlıktan nasiplenmemiş insan kılıklı zebanilere söyleyecek tek sözüm var hainsiniz, alçaksınız, şerefsizsiniz ve onursuzsunuz." - DİYARBAKIR

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
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