Şehit Aileleri Koruma Derneği yeni yerinde hizmet verecek

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği'nin yeni hizmet yerinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.



Erzincan Belediyesi tarafından tahsis edilen Şehit Aileleri Koruma Derneği'nin yeni hizmet yerinin açılışı yoğun katılım ile yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programı duaların edilmesinin ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin programın önemine binaen birer konuşma yaptı. Açılış konuşmasını yapan Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, şehit aileleri koruma derneğinin yeni yerinin oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür etti.



Fırsat buldukça şehit ailelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Ali Arslantaş, "Her şehit mezarı bu toprakların bizim olduğunu ve ilelebet bizim kalacağının nişanesidir. Fırsat buldukça şehit aileleri ziyaretlerde bulunurken şehit aileleri koruma derneğinin yer sıkıntısı yaşadığı her zaman aklımızda idi. Milletvekillerimizle birlikte konuyu belediye başkanımız ile paylaştık. Sağ olsun bu güzide mekanı şehit aileleri derneğine tahsis ettiler. Sağ olsun bazı esnaflarımız da buranın tefrişatını yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimizin yeni yerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, dernek yerinin kurulumunda emeği geçenlere plaket takdim etti. Daha sonra protokol mensupları kurdeleyi keserek dernek binasının açılışını yaptılar.



Derneğin açılış törenine Vali Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Alay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZİNCAN