Şehit aileleri milli maçta
27 dakika önce
Türkiye-Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
Türkiye- Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi.
Türkiye-Arnavutluk müsabakasını şehit aileleri de tribünden takip etti. Maraton alt tribününde yerlerini alan aileler maç öncesinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açarak cephede görev yapan askerlere destek mesajı verdi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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