Son Dakika Haberleri: Şehit aileleri milli maçta
Son Dakika Güncel Şehit aileleri milli maçta

Şehit aileleri milli maçta

27 dakika önce

Türkiye-Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi.

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Türkiye- Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi.

Türkiye-Arnavutluk müsabakasını şehit aileleri de tribünden takip etti. Maraton alt tribününde yerlerini alan aileler maç öncesinde 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiklerimizin Yanındayız' pankartı açarak cephede görev yapan askerlere destek mesajı verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:25 Kaynak: İHA
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