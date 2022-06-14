Şehit aileleri, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'i protesto etti

İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'i protesto eden şehit aileleri, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile beraberindeki şehit aileleri, HDP Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, milletvekilinin davranışıyla haddini aştığını söyledi. Sözen, "Bu olay gösteriyor ki HDP bir siyasi parti değil, PKK'nın, Kandil'in irtibat ofisidir. PKK'yı kınamayıp şımartanlar, polise atılan tokadın sebebidir." dedi.

Konuşmaların ardından, şehit aileleri, HDP Genel Merkez binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Açıklama sırasında, HDP binasının bahçesindeki bazı kişilerin, halay çektiği görüldü. Bazı HDP'lilerin sloganlarını, polis megafon sireniyle engelledi.