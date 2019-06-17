Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri, sevgi evlerini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Aileleri, sevgi evlerini ziyaret etti

1 saat önce

Kırşehir'de şehit aileleri, 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında sevgi evlerini ziyaret etti.

Şehit Aileleri, sevgi evlerini ziyaret etti, System.String[]
Kırşehir'de şehit aileleri, 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi kapsamında sevgi evlerini ziyaret etti.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ziyarette, şehit aileleri çocuklara evlatlarının vatan uğrunda şehit olma süreçlerini anlatarak çocukların sorularını yanıtladı.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptıkları ziyareti gelecek nesillerin vatan duygusunu bilmesi açısından önemsediklerini söyledi.

Kılıçaslan, "Anne - baba hasreti çeken çocuklarımızla, vatan için canlarını feda eden evlatlarının özlemi çeken şehit ailelerimizi bir araya getirdik. Çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, küçük hediyeler ve tebessümlerle kalplerine dokunup yüzlerini güldürmek bizleri çok mutlu etti. Şehit ailelerimiz de sosyal sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı."dedi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
Kırşehir
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta şehit olan asker Şafak Evran'la ilgili kahreden detay HDP, ortak yayını değerlendirdi: İstanbul seçmenini etkilemez Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:10:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri, sevgi evlerini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]