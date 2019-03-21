Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri Üzgün: "Şehitleri Yalnız Bıraktık"

Şehit Aileleri Üzgün: "Şehitleri Yalnız Bıraktık"

1 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Ecdadımızın bize bıraktığı toprağı şehitler vererek sahip çıktık ama bugün çok acı bir olay ile karşı karşıya kaldık.

Şehit Aileleri Üzgün:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Ecdadımızın bize bıraktığı toprağı şehitler vererek sahip çıktık ama bugün çok acı bir olay ile karşı karşıya kaldık. Bu vatana sahip çıkan şehitlerimiz canlarını feda ederken onlara sahip çıkmamız gereken bizler son görevimizde onları yalnız bıraktık" dedi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 250 kişilik Şehit C.Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen davayı patlamada yaralanan ve mağdur sıfatı ile gazi askerlerden bazıları, şikayetçi şehit yakınları ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ile birlikte yaklaşık 20 kişi de izleyici olarak duruşmaya katıldı.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen dava sonrası Kayseri Adliyesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Üçkan, "Bugün çok anlamlı bir gün. Kelimeler ile ifade etmek çok zor. Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü'nü kutlarken, 2 yıl önce Kayseri'mizde hain bir saldırıda şehadet şerbetini içen 15 şehidimizin davası vardı. Ecdadımızın bize bıraktığı toprağı şehitler vererek sahip çıktık ama bugün çok acı bir olay ile karşı karşıya kaldık" dedi.

Şehitlerin yalnız bırakıldığını söyleyen Üçkan, "Bu vatana sahip çıkan şehitlerimiz canlarını feda ederken onlara sahip çıkmamız gereken bizler son görevimizde onları yalnız bıraktık. Bu acı tablo bizi üzdü. İnanıyoruz ki bunun da geçerli sebebi olsun. 19 Nisan'da görülecek davamıza sahip çıkarak davanın arkasında olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, 3. Sayfa
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