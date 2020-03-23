Şehit aileleri ve gaziler derneğinden "bağış toplama bahanesiyle suistimal" uyarısı - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gaziler derneğinden "bağış toplama bahanesiyle suistimal" uyarısı

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı, şehit yakınları ve gazilere yardım bahanesiyle bağış toplayanlara itibar edilmemesini istedi.

Şehit aileleri ve gaziler derneğinden

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı, şehit yakınları ve gazilere yardım bahanesiyle bağış toplayanlara itibar edilmemesini istedi.

Derneğin Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda gazi olan, şehit düşen Mehmetçiklerin onur ve gururunu şahsi menfaatleri için kullananlar olduğunu belirtti.

Şenol, şöyle devam etti:

"Bunu o kadar meslek edinmişler ki gazi ve şehitlerimizin isimlerini geri dönüşüm kutularına, esnafa dağıtılan sadaka kutularına, gazete, dergi ve şehitlerimizin isimleri verilen okullara giderek dergi bastırmak, okulları abone yapmak bu da yetmezmiş gibi kaymakamlıkları, muhtarları, dernek başkanlarını ve birçok kişiyi arayarak 200 lira karşılığında onur belgesi ve bayrak yollayacaklarını söyleyip üye yapmak, yardım toplamak cüretinde bulunmaktalar. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, bahsi geçen konularla ilgili 46 şube, 33 temsilcilik nezdinde bu tutum ve davranış içinde olmadı, olamayız.

Bu tutum ve davranışlar gazi ve şehit ailelerimizi hançerlediği gibi toplum nezdinde gazi ve şehit ailelerine bakışı da değiştirmektedir. Ayrıca bu davranışlar toplumun devlete ve askere bakış açısını değiştirip, devletin askerine, gazi ve şehidine sahip çıkmadığı algısı yarattığı gibi toplumdaki bireylerin benim oğlumun da askerde başına bir şey gelirse ben de aynı tutum ve davranışlara maruz kalacağım algısının ortaya çıkarılacağı kanısındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bugüne kadar gazi ve şehit ailelerine sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkacağından ve onlara gerekli tüm desteği vereceğinden şüphemiz yoktur."

"Gereğini yapacağız"

Bursa Tavşanlılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Kurt ise yazılı açıklamasında, 6 sivil toplum kuruluşundan başkan ve yöneticilerle, Metin Şenol ile şehit yakınları ve gazileri geçen hafta dernek binasında ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Ziyaretlerinin ardından kendisini arayan kişilerin, 200 lira karşılığında belge vereceklerini söylediğini aktaran Kurt, bunun üzerine Şenol'dan konuyla ilgili bilgi aldığını kaydetti.

Kurt, Şenol'dan, şehit aileleri ve gaziler adına bağış toplama bahanesiyle suistimalde bulunan kişilerce arandığını öğrendiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tokatçıların yeni hedefi gaziler oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli subay, astsubay ve uzman erbaş ve erlerini hedef alan düzmece dernekler, gazilere onur belgesi altında yaptıkları organizasyonlar ile bayrak göklerden inmesin diye hayatlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ile omuz omuza siperlerde mücadele ederek gazi olan Mehmetçik, dolandırıcıların kıskacında. Gereğini yapacağız. Şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmayacağız."

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:02 Kaynak: AA

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