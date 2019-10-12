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Son Dakika Genel Şehit aileleri ve gazilerden Barış Pınarı harekatına destek

Şehit aileleri ve gazilerden Barış Pınarı harekatına destek

1 saat önce

Şehit aileleri ve gazilerden Barış Pınarı harekatına destekGAZİANTEP - Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki şehit aileleri ve gaziler de destek verdi.

Şehit aileleri ve gazilerden Barış Pınarı harekatına destek

GAZİANTEP - Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki şehit aileleri ve gaziler de destek verdi.

Terörle mücadelede bugüne kadar kadar 54 evladını şehit veren Gaziantep'teki şehit aileleri ile gaziler, yaptıkları basın açıklaması ile PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatına destek verdi. Şahit aileleri ve gaziler adına basın açıklamasını yapan İslahiye Şehit Aileleri Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit, "Barış pınarı harekatı, sınır güvenliği sağlamak, enerji koridorunu adı altında kurulmak istenen terör koridoruna ve topraklarımıza terör saldırılarına engel olmak ve PKK/YPG/PYD ile DEAŞ gibi terör örgütlerinin kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek amacıyla yapıldığını çok iyi biliyoruz. Ayrıca bu harekat ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak,terörden arınan bölgeleri Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek gibi amaçları da bulunuyor. Bu nedenlerle biz bu operasyonu sonuna kadar destekliyoruz Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine onların yanlarındayız. Bu operasyondan üstün başarılarla döneceklerine inancımız tamdır. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun dualarımız onlarla" diye konuştu.

Macit ve gaziler görev verildiği takdirde göreve hazır olduklarını ifade etti.

(BŞ-MGÖ-SD-

Şehit aileleri ve gazilerden Barış Pınarı harekatına destek

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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