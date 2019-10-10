Son Dakika Haberleri: Şehit aileleri ve gazilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Şehit aileleri ve gazilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şehit aileleri ve gazilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 Nolu Şube Gülser Akgül, Barış Pınarı Harekatı'nı şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 Nolu Şube Gülser Akgül, Barış Pınarı Harekatı'nı şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Gülser Akgül, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile amacı huzur olan kahraman Türk ordusu tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı. Akgül, sınır güvenliği sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, saldırılarını engellemek, terör örgüt PKK/YPG-PYD'nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm örgütlerin varlığını sona erdirmek ve ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Operasyonu'nu şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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