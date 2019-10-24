Son Dakika Haberleri: Şehit aileleri ve gazilerden Büyükşehir Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel Şehit aileleri ve gazilerden Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Şehit aileleri ve gazilerden Büyükşehir Belediyesine ziyaret

1 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve dernek yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilerden Büyükşehir Belediyesine ziyaret, System.String[]

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve dernek yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Aslolanın onların duasını almak olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dün uğurladığımız şehidimiz Zekeriya Altunok'un ailesine bir kez daha taziyelerimi iletiyorum. Tüm gazilerimize şifa diliyorum. Zor bir coğrafyadayız. Herkesin bu ülkeden medet umduğunu biliyoruz. İnşallah ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkacağız. Bizim buralarda bu hizmeti vermemize Cenab-ı Allah'ın izniyle imkan sağlayan şehitlerimize minnet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kendilerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür eden Üçkan ise vatanın birliği ve beraberliği için canlarını vermeye her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı ile başlayan sürecin ülkenin büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini belirten Üçkan, "Bu süreçle oyun kurucu olduğumuzu da göstermiş olduk. Bunu sağlayan ülkemizin yöneticilerine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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