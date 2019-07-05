Son Dakika Haberleri: Şehit aileleri ve gazilerden lösemili çocuklar için kan bağışı
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Şehit aileleri ve gazilerden lösemili çocuklar için kan bağışı

2 saat önce

Ankara (AA) - Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhterem Doğan, lösemili çocuklar için kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerden lösemili çocuklar için kan bağışı, System.String[]
Ankara (AA) - Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhterem Doğan, lösemili çocuklar için kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirtti.
Türk Kızılay tarafından, derneğin başlattığı kampanya kapsamında Sincan Lale Meydanı'nda kan bağışı kabul edildi.
Dernek Başkanı Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994'te Diyarbakır'da görev yaptığı sırada bir saldırı sonucu gazi olduğunu söyleyerek, kampanyayla birlik ve beraberlik içinde farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti.
Doğan, Türk Kızılay ile yaptıkları protokol kapsamında başlattıkları kan bağışı kampanyasının ikinci ayağının Ankara Merkez'de gerçekleştirileceğini aktardı.
Kampanyaya kan bağışlayarak destek olanlardan Sincan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ahmet Remzi Şahin, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Gazi Ertan Acır, "Şehit aileleri ve gaziler olarak kan bağışını görev edindik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:05 Kaynak: AA
ankara, Güncel
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