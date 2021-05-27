TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet kurum ve organlarını aşılama' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte, Sedat Peker hakkında, 'devlet büyüklerine iftira ve hakaret' nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Aylar, avukat Barbaros Yılmaz ile birlikte suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ederek, Peker'in, Türk Ceza Kanunu 301'inci maddesinde yer alan 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet kurum ve organlarını aşılama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Lokman Aylar, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle birlikte adliye önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde 'HDP- PKK'ya destek verenlere hakkımızı helal etmiyoruz', 'Selahattin Demirtaş teröristtir' dövizleri taşıyan gaziler ve şehit aileleri, "Vatan sana canım feda" ve "Süleyman Soylu gururumuzdur" sloganları attı. Aylar, Sedat Peker'in açıklamalarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsına münferiden değerlendirilemeyeceğini, açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne ve anayasal organların tamamına kast ettiğini söyledi. Aylar, "Devleti·mi·zi·n hükümeti·ni·, bakanını, si·yasi· parti·leri·ni·, kurumlarını kurşun yağmuruna tutuyorlar. Hükümet düşürmeye, bakan düşürmeye, ülkemi·zi·n li·deri·ni· yıpratmaya, kurumları karıştırmaya, devleti·mi·z için şai·be oluşturmaya, 'Türki·ye mafya devleti·di·r' algısı i·nşa etmeye, 'zaaflar ülkesi·' görüntüsü vermeye çalışıyorlar" diye konuştu. Şehit aileleri ve gaziler, açıklamanın ardından dağıldı.