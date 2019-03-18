Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Gezisi
47 dakika önce
Bursa'nın Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.
Bursa'nın Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler Büyükorhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası'na ve şehitliklere gönderildi. Çanakkale gezisine katılan 15 şehit ailesi ve gazi dualarla uğurlandı. Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:04 Kaynak: İHA
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