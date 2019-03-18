Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Gezisi

Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Gezisi

47 dakika önce

Bursa'nın Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Gezisi, System.String[]
Bursa'nın Büyükorhan Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler Büyükorhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası'na ve şehitliklere gönderildi. Çanakkale gezisine katılan 15 şehit ailesi ve gazi dualarla uğurlandı. Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

Büyükorhan, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:51:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Aileleri ve Gazilere Çanakkale Gezisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]