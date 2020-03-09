Şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sürecinde dini hayatın etkisi araştırıldı- İslami... - Son Dakika

Şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sürecinde dini hayatın etkisi araştırıldı

İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan, 159 şehit ailesi ve gaziyle görüşüp anket hazırladı

Doğan, "Travma sürecinde dini hayatın etkisinin olumlu olduğunu gördük"

AFYONKARAHİSAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan, 2 yıllık araştırma sonucunda 159 şehit ailesi ve gaziyle görüşerek hazırladığı, "Acıdan Erdeme Yolculuk" adını verdiği kitabını imzaladı.

Dini hayatın insan psikolojisi üzerinde etkisi konusunda araştırmalar yürüten AKÜ İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan, çalışmaları sonrasında şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sürecinde ve sonrasında dinin üzerlerindeki etkisini araştırdı. 50 ev ziyareti gerçekleştirip, 159 şehit ailesi ve gaziyle anket yapan Doğan, elde ettikleri bilimsel verileri kitap haline getirdi. "Acıdan Erdeme Yolculuk" adını verdiği kitabını Doğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde imzalayarak şehit aileleri ve gazilere takdim etti. İlk imzaladığı kitabı Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya takdim eden Doğan, araştırma aşamasında kendisine destek oldukları için şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.



İlk takdimi bize yaptı

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaptığı açıklama da, şehit aileleri ve gazilerin travma yaşayan kişiler olduğunu söyledi. Ailelerin oğlunun şehit olduğu haberini aldığı zaman ayrı bir travma yaşadığına dikkat çeken Kumartaşlı; "Gazilerimiz de yaralandığı günden itibaren ayrı bir travma yaşıyor. Bu süreçte bir takım psikolojik değişiklikler yaşıyoruz. Hastanelerde tedavi gördüğümüz süre içerinde bize çok anketler getirildi. Tıbbi olarak bizler travma sonrası stres bozukluğuyla ilgili bir çok araştırma gördük. Hep tıbbi yönden incelemesi yapılmıştı. Mebrure hocamız bir gün bize geldi, İslami açıdan bu travmanın bizlerde ne şekilde değişiklik oluşturduğunu araştırmak istediğini söyledi. Böyle bir çalışmanın bizim karşımıza ilk defa geldiğini gördük. Hocamızın emeklerine sağlık baya uzun zamandır çalışıyordu. İlimizdeki birçok şehit ailesi ve gazilerimiz ile görüştü. Çalışmaların sonunda da "Acıdan Erdeme Yolculuk" isimli kitabını hazırladı ve ilk takdimi bize yaptı" dedi.



50 ev ziyareti gerçekleştirdik

İslami İlimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mebrure Doğan ise, dinin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini araştırdıklarını söyledi. Doğan, bilimsel bir araştırma yürüterek şehit aileleri ve gazilerin yaşadıkları travma sonrası dinin üzerlerindeki etkisini araştırdıkların ifade etti. Bu araştırmayı yapmak için gerekli yetkili kişilerden izinlerini aldıklarını kaydeden Doğan şöyle devam etti:

"Şehit yakınlarımız ve gaziler travma yaşadıkları için hassas gruplar onları rahatsız edecek her hangi bir durumdan uzak durmak gerekiyor. Şehit ailelerimize ve gazilere ziyaretler yaparak 50 ev ziyareti yaptık. Çalışanları işyerlerinde ziyaret ettik. Çalışmamamızın 2 ayağı oldu birinci ayağında nicel araştırma yaptık. Bu araştırmamızda anket uygulaması yaptık. Daha sonra bu anketlerden elde ettiğimiz konumuz travma sonrası gelişim ve bunun üzerindeki dini hayatın etkisi. Zaten travma sonrası gelişimin boyutlarından bir tanesi de manevi gelişim. Bunu incelemek üzere ziyaretlerimizi yaptık. Güzel bir araştırma oldu ailelerimiz bizi çok güzel karşıladı."



Travma sürecinde dinin olumlu etkisi var

Araştırmalar sonucunda travma sonrası dinin kişiye olumlu etkilerinin olduğunu tespit ettiklerinin altını çizen Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışmamızı biraz daha derinleştirmek için nitel araştırma yaptık. Mülakatlarda yaparak daha derinlemesine incelemeyi esas aldık. Sonuç olarak ailelerimizde ciddi anlamada travma sonrasında dini hayatın katkısını olumlu olduğunu tespit ettik. Bizzat kendilerinin ifadeleri de var. Bu çalışmada zaten nicel ve nitel verileri de verdik. Mülakatlardaki görüşmeleri bizzat katılımcıların ifadelerini aktardık. Açık bir şekilde travma sürecinde dinin olumlu etkisi olduğunu gördük."

Açıklamaların ardından Doğan, kitaplarını imzalayarak, şehit aileleri ve gazilere takdim etti.