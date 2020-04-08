Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki - Son Dakika

Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki

6 saat önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu 5 sivil vatandaşın şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada terör örgütüne sert tepki gösterdi.

Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu 5 sivil vatandaşın şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada terör örgütüne sert tepki gösterdi. Sözen, "Tek gayeleri alın teri ile ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça, kahpece saldırmak insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve aciziyetliğin ifadesidir" dedi.


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, hain terör saldırısını nefret ve şiddetle kınadıklarını belirtti. Sözen, bu tür saldırıların yok olma aşaması olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlıktan nasiplenmemiş hain, alçak PKK terör örgütü mensuplarını, yandaşlarını ve iş birlikçilerini lanetliyorum" diye konuştu.


"Dinsiz olduklarını bir kez daha kanıtladılar"


Terör örgütünün bu eylemi ile dinsiz olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Başkan Sözen, "PKK terör örgütü Berat gecesi sabahında bu olayı yaparak dinsiz ateist, marksist ve leninist bir örgüt olduğunu tekrar kanıtlamıştır. Tek gayeleri alın teri ile ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça kahpece saldırmak insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve aciziyetin ifadesidir. Bu ancak hastalıklı beyinlerin yapabileceği bir saldırıdır. Yok olma bitme aşamasına gelen, askerimizin polisimizin güvenlik Korucularımızın karşısına çıkacak cesareti olmayan hain terör örgütü böyle alçakça saldırılar yaparak güçlü olduğunu, istediği zaman eylem yapabileceğinin mesajını sivil savunmasız insanlarımız üzerinden vermeye çalışıyor. PKK terör örgütü bu alçakça saldırıları yapsa da, PKK terör örgütü Allah'ın izni ile bitme, yok olma sürecine girmiştir. İnşallah en kısa sürede de yok olup bölge halkının kaderi olmaktan çıkacaktır" şeklinde konuştu.


"PKK kiralık katiller sürüsü, HDP'de bunun şehir versiyonudur"


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen açıklamasında her fırsatta insan haklarından, demokrasiden dem vuran HDP ve yandaşlarına da seslenerek terörün sivilleri şehit ettiğinde bunların nerede olduğunu merak ettiğini söyledi. Sözen, "Her ortamda barış demokrasi ve insan hakları gibi tertemiz söylemler kullanarak bölge halkının hakkını savunduğunu iddia eden HDP; çıkıp bu insanlar Kürttür, bu sivil insanları niye öldürdünüz diye bilecek mi? Bu sivil insanlarla ilgili terör örgütü PKK'yı kınayacak mı? Siz teröristsiniz, siz alçaksınız diye bilecek mi? Hayır diyemez. Çünkü HDP, PKK'nın siyasi versiyonudur. HDP, PKK'nın sözde legalize olmuş versiyonudur. O yüzden ne HDP ne PKK Kürt değildir, Müslüman da değildir, Kürtlerin temsilcisi de değildir. HDP'de, PKK'da Kürtlerin başına musallat olmuş satılık taşeronlardır. PKK kiralık katiller sürüsü, HDP de bu katiller sürüsünün şehir versiyonu, sözcüsüdür. Bu vesilelerle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:13 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi         
17:06
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak         
17:01
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor         
16:53
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti         
16:05
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 19:12:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]