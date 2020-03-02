Şehit aileleri ve koruculardan Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit aileleri ve koruculardan Bahar Kalkanı'na destek - Son Dakika

Şehit aileleri ve koruculardan Bahar Kalkanı'na destek

6 saat önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak istediklerini söyledi.

Şehit aileleri ve koruculardan Bahar Kalkanı'na destek, System.String[]

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak istediklerini söyledi.


Sözen, Cilvegözü Sınır Kapısında yaptığı açıklamada, sınır ötesi operasyonlara katılmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emir ve talimat beklediklerini belirterek, "Yıllarca Doğu ve Güneydoğuda askerimiz ve polisimizle birlikte terörle ve teröristle mücadele veren güvenlik korucuları olarak, şehit ve gazi olma pahasına İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak istiyoruz. Askerimiz orada şehit olurken, gazi olurken biz evlerimizde televizyon seyrederek beklemek istemiyoruz. Bugün Mehmetçiğimizin yanında olmayacaksak ne zaman olacağız. Hepimiz ailemizden şehit vermişiz gazi vermişiz. Kimimizin babası, kimimizin kardeşi, kimimizin oğlu şehit olmuş, gazi olmuş. Aramızda gazi olmuş arkadaşlarımız var. Biz bu acıları yaşamış kişiler olarak bugün de ülkemiz için tereddütsüzce şehit olmak gazi olmak istiyoruz" dedi.


Bir kesim tarafından, "Neden Suriye'deyiz" sorusunun da cevabını vermek için buraya geldiklerini ifade eden Sözen, "Ülke olarak 40 yıldır terörle mücadele veriyoruz. Bu Suriye toprakları 40 yıldır hep terör örgütlerinin kaynağı oldu. Burada büyüyüp beslenen teröristler bizleri ülkemizde vurdular. Artık onların gelip bizi ülkemizde vurmalarına seyirci kalamayız, kalmıyoruz. Bataklığı yerinde kurutmak üzere Suriye'deyiz" diye konuştu.


HDP'li vekillere de tepki gösteren Sözen, şunları kaydetti:


"Verdiğimiz vergilerle milletvekili maaşı alan HDP'ller ve terör destekçileri bu ülkenin kıymetini bilmiyorlar. İdlib'de askerimize yapılan hain saldırı için Mecliste yayımlanan bildiriye dahi imza atmadılar. Milletvekilliğinden istifa eder, o kutsal meclis çatısını terk edersiniz. Buradan açık ve net ifade etmek istiyorum. Kim terör örgütlerine destek veriyorsa, kim İdlib'de olmamızdan rahatsız oluyorsa, kim terör destekçileri ile yan yana oluyorsa, kol kola geziyorsa haindir, alçaktır ve ülke düşmanıdır."


Açıklamaya 26 ilden temsilcinin yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz de katıldı. - HATAY

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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